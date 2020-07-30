Bodrum'a bayram tatili akını! Sahiller doldu araç girişi devam ediyor

"Eski günlerimize döneceğiz gibi görülüyor"

Bodrum Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Yönetim Kurulu üyesi Alişir Şahin, “Bodrum genelinde otellerin yüzde doksan doluluk oranlarını yakaladı. İç pazarda ciddi bir hareketlilik var. Turizmde bir heyecan var şu anda. Herkese kazasız belasız bir yolculuk diliyoruz. Biz de bayramda misafirlerimizi bekliyoruz. Dış pazar yeni açıldı, İngiltere’den gelinmeye başladı. Polonya Ağustos başında gelmeye başlıyor. İnşallah eski günlerimize Ağustos ayında döneceğiz gibi görülüyor."