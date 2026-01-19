BIST 12.669
İstanbul Valiliği duyurdu! Kar yağışı nedeniyle yasaklandı

İSTANBUL'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Valilik, bugün 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının 2. bir talimata kadar yasaklandığını bildirdi.

 İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle saat 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci talimata kadar yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının etkili olduğu bildirildi.

Kar yağışı sebebiyle saat 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci emre kadar yasaklandığı belirtildi.

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla sürüyor

 İstanbul'da dün başlayan kar, tipi şeklinde aralıklarla yağmaya devam ediyor.

Yağış özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili oluyor. Avrupa Yakası'nda Çatalca, Sarıyer ve Arnavutköy'de; Anadolu Yakası'nda ise Sultanbeyli, Sancaktepe, Çekmeköy ve Üsküdar'da etkili oluyor.

