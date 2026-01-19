BIST 12.669
DOLAR 43,28
EURO 50,36
ALTIN 6.499,40
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

16 yaşındaki çocuk 2 kişiyi bıçakladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
16 yaşındaki çocuk 2 kişiyi bıçakladı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Abone ol

Bir iş yerinde E.K. (16), aralarında husumet bulunduğu iddia edilen B.K. (17) ve A.E.D'yi (17) yanında bulundurduğu bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli E.K, olayın ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Şüpheli işlemleri için emniyette götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'nin rakibi Aston Villa ligde kaybetti
Fenerbahçe'nin rakibi Aston Villa ligde kaybetti
MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa şampiyonu beli oldu
MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa şampiyonu beli oldu
Trump'tan Danimarka'ya Grönland çıkışı: Artık zamanı geldi ve bu yapılacak
Trump'tan Danimarka'ya Grönland çıkışı: Artık zamanı geldi ve bu yapılacak
Trump, İlhan Omar'ı hedef aldı: Somali'ye geri gönderin
Trump, İlhan Omar'ı hedef aldı: Somali'ye geri gönderin
Tedesco: Bugünkü maçın ilk yarısında dersler çıkarmamız gerekiyor
Tedesco: Bugünkü maçın ilk yarısında dersler çıkarmamız gerekiyor
İspanya'da hızlı tren faciası: 21 kişi hayatını kaybetti
İspanya'da hızlı tren faciası: 21 kişi hayatını kaybetti
Sahadan çekilmişlerdi! Afrika Kupası'nda şampiyon Senegal!
Sahadan çekilmişlerdi! Afrika Kupası'nda şampiyon Senegal!
Fenerbahçe kafilesine hava engeli! Alanya’da kaldılar
Fenerbahçe kafilesine hava engeli! Alanya’da kaldılar
İran’dan ABD'ye sert çıkış: Savaş anlamına gelir
İran’dan ABD'ye sert çıkış: Savaş anlamına gelir
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile telefonda görüştü
Suriye doğusunda enerji sahaları devlete geçti
Suriye doğusunda enerji sahaları devlete geçti
Yılmaz Tunç’tan Atlas Çağlayan’ın ailesine taziye telefonu
Yılmaz Tunç’tan Atlas Çağlayan’ın ailesine taziye telefonu