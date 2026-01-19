BIST 12.669
Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Bilecik'te bir polis memuru, eski eşinin evlendiği polis memurunu silahla vurarak yaraladı. Yaralı polis memuru H.Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerince sevk edildiği Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, polis memuru S.Y., polis olan eski eşi A.Ç. ile evlenen ve ilk eşini ve çocuğunu görmek için Bilecik'e gelen polis memuru H.Ç.'yi tabancayla sol bacağından vurarak yaraladı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralı polis memuru H.Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerince sevk edildiği Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Olay yerinde geniş çaplı önlem alan polis ekipleri, ardından olay yerini jandarmaya teslim etti. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme yaptı.

Polis memuru S.Y.'nin Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görev yaptığı, silahla yaraladığı H.Ç.'nin ise Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olduğu öğrenildi.

