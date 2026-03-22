BIST 13.048
DOLAR 44,30
EURO 51,30
ALTIN 6.406,80
DÜNYA

İsrail ordusunun Lübnan'a saldırıları sürüyor

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki beldelere yönelik hava ve topçu saldırıları devam ediyor.

Abone ol

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları güneydeki Yukarı Nebatiye, Kefer Tebnit ve Nakura beldelerini hedef aldı.

İsrail’e ait bir insansız hava aracı, Bint Cubeyl beldesindeki Şeyh Salah Gandur Hastanesi çevresine saldırı düzenledi.

Habbuş beldesi ile Nebatiye yolu üzerindeki bir bina da roket saldırısına maruz kaldı.

İsrail ordusu, ülkenin doğusundaki Mişgara beldesine de hava saldırısı gerçekleştirdi.

Nakura beldesi yakınındaki Labbuna Dağı ise topçu atışlarıyla hedef alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
