BIST 13.048
DOLAR 44,30
EURO 51,30
ALTIN 6.406,80
HABER /  DÜNYA

Otobüs ile tren çarpıştı! Feci kazada 12 kişi hayatını kaybetti

Otobüs ile tren çarpıştı! Feci kazada 12 kişi hayatını kaybetti

Bangladeş'in Comilla bölgesinde otobüs ile trenin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Abone ol

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, başkent Dakka'ya gitmek üzere yola çıkan posta treni, Comilla'da yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Yetkililer, çarpmanın etkisiyle trenin lokomotifine takılan otobüsün yaklaşık 1 kilometre sürüklenerek kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Kazanın ardından Dakka-Chittagong hattındaki tren seferleri yaklaşık 3 saat durdurulurken, çalışmaların ardından ulaşım yeniden normale döndü.

ÖNCEKİ HABERLER
