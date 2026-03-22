9 günlük ara tatil bitiyor, öğrenciler okula dönüyor

2025-2026 eğitim öğretim döneminin ikinci ve son ara tatili bugün bitiyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ikinci ara tatili 16-20 Mart arasında yapıldı.

Ramazan Bayramı ve hafta sonlarının da eklenmesiyle 9 gün süren ara tatil bugün sona eriyor. Yarın sabah 18 milyondan fazla öğrenci ile 1.2 milyon öğretmen okullarına dönerek ders başı yapacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 14 Haziran, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise 20-21 Haziran’da yapılacak. 8 Eylül 2025’te başlayan eğitim ve öğretim yılı 26 Haziran Cuma günü sona erecek.