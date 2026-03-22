Türk yolcular Midilli'de mahsur kaldı

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda çiftçilerin düzenlediği protesto sırasında liman girişini kapatması üzerine aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu bazı yolcular adada mahsur kaldı.

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda çiftçiler, yetkililerin hayvancılık alanındaki politikalarına karşı protesto düzenledi. Çiftçilerin öncülüğünde ve bir kooperatif aracılığıyla organize edilen eylemlerde, şap hastalığı nedeniyle alınan tedbirlere tepki gösterildi. 

Hastalık kapsamında süt alımlarının durdurulması ve hayvansal ürünlerin sevkiyatına getirilen kısıtlamalar üzerine üreticiler, tepkilerini göstermek amacıyla Midilli Limanı'nda bir araya geldi.

Protesto, yetkililerin bir idari binada gerçekleştirdiği toplantı sırasında düzenlenirken, yerel basın bazı üreticilerin süt dökerek eylem yaptığını aktardı. Üreticiler, günlük yaklaşık 60-70 ton süt üretildiğini ancak mevcut kısıtlamalar nedeniyle ürünlerini satamadıklarını belirterek çözüm talep etti. Hayvancılık faaliyetlerinin durma noktasına geldiğini savunan çiftçiler, sorumlu yetkililerin istifasını istedi.

