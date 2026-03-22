BIST 13.048
DOLAR 44,30
EURO 51,30
ALTIN 6.406,80
HABER /  GÜNCEL

Bakan Uraloğlu: Türkiye limanları olası krize hazır

Abone ol

Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının ardından Türkiye'nin limanlarında yük artışı beklediklerini söyledi. Uraloğlu, oluşabilecek krizlerde komşu ülkeleri destekleyeceklerini ve limanları bu amaçla kullanacaklarını belirtti.

ABD-İsrail-İran savaşı  sürerken Hürmüz Boğazı'nın kapatılması küresel ticarette sorunlara yol açmaya devam ediyor.

 "LİMANLARDA YÜK ARTIŞI OLABİLİR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye limanlarında yük artışı öngördüklerini belirtip "Özellikle Mersin ve İskenderun bölgesindeki limanlarımızda olası bir yük artışı ile ilgili kapasitelerinin kullanımı hususunu da yakından takip ediyoruz. Değerlendirmelerimize göre Karadeniz dahil İran’a yakın olan limanlarımızda bir yük artışı olacağı yönündedir." dedi.

Yeni Şafak gazetesine konuşan Bakan Uraloğlu; savaşın uzaması halinde oluşabilecek krizlerde, komşu ülkeleri desteklemeye ve limanları da bu amaçla kullanmaya devam edeceklerini söyledi.

 Uraloğlu "Türk denizcilerimizin ve ticaret filomuzun güvenliğini her koşulda temin etmeye kararlıyız. Aynı zamanda ‘Kalkınma Yolu’ gibi stratejik altyapı projelerimizi kesintisiz sürdürerek küresel tedarik zincirlerinde Türkiye’yi güvenilir bir merkez konumuna taşımaya da devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

 Bakan Uraloğlu, mevcut durumda Hürmüz Boğazı’ndaki kesintilerin, alternatif güzergahların önemini artırdığını vurguladı.

 Uraloğlu “Bu kriz ortamında Orta Koridor ile entegre şekilde ilerleyen Kalkınma Yolu, güvenli ve kesintisiz ticaret için vazgeçilmez bir seçenek haline geldi.” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Emtia piyasalarında jeopolitik riskler ve faiz kararları belirleyici oldu
Emtia piyasalarında jeopolitik riskler ve faiz kararları belirleyici oldu
Bahreyn'i İran değil, ABD vurmuş olabilir! Dikkat çeken çarpıcı iddia
Bahreyn'i İran değil, ABD vurmuş olabilir! Dikkat çeken çarpıcı iddia
Meclis'in bayram sonrası gündemi yoğun
Meclis'in bayram sonrası gündemi yoğun
Netanyahu "zor bir akşam" geçirdiklerini ifade etti
Netanyahu "zor bir akşam" geçirdiklerini ifade etti
İsrail ordusunun Lübnan'a saldırıları sürüyor
İsrail ordusunun Lübnan'a saldırıları sürüyor
Fransa'da yerel seçimlerin ikinci turunda oy verme işlemi başladı
Fransa'da yerel seçimlerin ikinci turunda oy verme işlemi başladı
Sivasspor bu sezon ilk kez "3'te 3" yaptı
Sivasspor bu sezon ilk kez "3'te 3" yaptı
Trump yüzünden ülkede sistem tamamen çöktü! Karanlığa gömüldü
Trump yüzünden ülkede sistem tamamen çöktü! Karanlığa gömüldü
İsrailli Bakan Ben Gvir'e soğuk duş! Şehrimden defol! Sen bir Nazi'sin, Yahudi-Nazi
İsrailli Bakan Ben Gvir'e soğuk duş! Şehrimden defol! Sen bir Nazi'sin, Yahudi-Nazi
Tedesco'ya sürpriz talip! Kimse bunu beklemiyordu
Tedesco'ya sürpriz talip! Kimse bunu beklemiyordu
17 yaşındaki Erdoğan hayatını kaybetti iki kardeşi yaralandı! Yakalandılar
17 yaşındaki Erdoğan hayatını kaybetti iki kardeşi yaralandı! Yakalandılar
Tel Aviv’de Türkiye paniği: "Benjamin Netanyahu dilini yutacak kadar..."
Tel Aviv’de Türkiye paniği: "Benjamin Netanyahu dilini yutacak kadar..."