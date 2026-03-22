BIST 13.048
DOLAR 44,30
EURO 51,30
ALTIN 6.406,80
HABER /  DÜNYA

Trump rest çekti! İran meydan okuyarak karşılık verdi

Trump rest çekti! İran meydan okuyarak karşılık verdi

Orta Doğu'daki savaş 3 hafta geçmesine rağmen bitmedi. Dün gece savaşın en yoğun gecelerinden biri yaşandı. Öte yandan ABD ile İran arasındaki Hürmüz kavgası da devam ediyor. Boğazın 48 saat içinde açılması için mühlet veren Trump'a İran'dan çok sert bir karşılık geldi.

Abone ol

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açmaması halinde elektrik santrallerini vuracağı tehdidine karşılık, böyle bir durumda ABD ve İsrail’in altyapılarını hedef alacağını açıkladı.

DEVRİM MUHAFIZLARI MEYDAN OKUDU

Tesnim Haber Ajansı, Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Daha önce yapılan uyarılara istinaden, eğer İran’ın yakıt ve enerji altyapısına düşman tarafından saldırı gerçekleşirse, bölgede ABD ve siyonist rejime ait tüm enerji, bilişim teknolojileri ve tatlı su arıtma altyapıları hedef alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

TRUMP 48 SAAT MÜHLET VERMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, 48 saat içinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacaklarını duyurmuştu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğer İran, tam olarak şu andan itibaren 48 saat içinde Hürmüz Boğazı’nı tehdit olmaksızın tamamen açmazsa, ABD, en büyüğünden başlayarak İran’ın çeşitli elektrik santrallerini vuracak ve yerle bir edecektir." ifadelerini kullanmıştı.

ABD
ÖNCEKİ HABERLER
