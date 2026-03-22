Kalp ve beyin sağlığını korumak için portakal suyu kalkanı! Alzheimer ve demasın turuncu siperi...

Portakal suyu son yıllarda kan şekerini hızlı yükselttiği gerekçesiyle sıkça eleştiriliyor. Ancak yapılan yeni araştırmalar, ölçülü tüketildiğinde portakal suyunun kalp ve beyin sağlığı üzerinde olumlu etkiler sağlayabileceğini gösteriyor. Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi’nden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Erhan Gönen, portakalın içerdiği antioksidan maddelerin damar sağlığını korumada önemli rol oynayabileceğini belirtti.

MEYVENİN KENDİSİ DAHA FAYDALI

Portakal suyunun kan şekerini hızlı yükselttiği yönünde yaygın bir görüş bulunduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Gönen, bu durumun tüketim şekliyle ilgili olduğuna dikkat çekti. “Bir insan bir oturuşta 3 - 4 portakalı kolayca yiyemez. Ancak meyve suyu hazırlanırken genellikle 3 - 4 portakal kullanılır ve bu da kısa sürede tüketildiğinde kan şekerinde daha hızlı bir yükselmeye neden olabilir. Ayrıca meyve suyu hazırlanırken meyvenin posasındaki lifler de büyük ölçüde kaybedilir” dedi. Bu nedenle mümkün olduğunca meyvenin kendisinin tüketilmesinin daha sağlıklı olduğunu vurguladı.

DOĞRU MİKTARDA TÜKETİLDİĞİNDE FAYDALI

Araştırmalarda portakal suyunun ölçülü tüketildiğinde sağlık açısından olumlu etkilerinin görüldüğünü ifade eden Dr. Gönen, “Günde yaklaşık 100–200 mililitre gibi miktarlarda tüketildiğinde portakal suyunun ani şeker yükselmesine neden olmadığı ve kalp sağlığı üzerinde olumlu etkiler oluşturabildiği görülüyor. Portakalın içerdiği flavonoidler ve antioksidan maddeleri damar sağlığı açısından önemli. Bu maddelerin vücuttaki iltihabi süreçleri baskılamaya yardımcı olabiliyor. Bu antioksidanlar damar duvarındaki inflamasyonu azaltarak kalp krizi riskini düşürmeye katkı sağlayabilir. Aynı zamanda beyin damarları üzerindeki etkileri sayesinde inme, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların gelişimi üzerinde de olumlu etkiler gösterebilir” dedi.

BAĞIRSAK SAĞLIĞINI DA DESTEKLİYOR

Portakalın lif içeriği sayesinde bağırsak sağlığı üzerinde de olumlu etkileri olduğunu belirten Dr. Gönen, sağlıklı bir bağırsak florasının vücuttaki vitamin ve antioksidan emilimini doğrudan etkilediğini ifade etti. “Bağırsak sağlığı iyi olmadığında C vitamini, B vitamini ve flavonoid gibi faydalı maddelerin emilimi de azalabilir. Bu nedenle lif açısından zengin meyveler bağırsak mikrobiyotasını destekleyerek genel sağlığa katkı sağlayabilir” diye konuştu.

TAZE SIKILMIŞ MEYVE SUYU DAHA SAĞLIKLI

Meyvenin kendisinin tüketilmesinin her zaman daha doğru bir seçenek olduğunu vurgulayan Dr. Gönen, hızlı tüketim gereken durumlarda ise taze sıkılmış meyve suyunun paketli ürünlere göre daha sağlıklı olduğunu belirtti. “Evde hazırlanmış portakal suyu, katkı maddesi içeren hazır meyve sularına göre daha sağlıklı bir alternatiftir. Haftada birkaç gün yaklaşık 300 mililitre taze sıkılmış portakal suyu tüketiminin kalp ve beyin sağlığına olumlu katkıları olabileceğini gösteren çalışmalar bulunuyor” şeklinde konuştu.