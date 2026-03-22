Fransa'da yerel seçimlerin ikinci turunda oy verme işlemi başladı

Fransa genelinde yerel seçimlerin ikinci turu için seçmenler sandık başına gidiyor.

Abone ol

Ülkede yerel seçimlerin ikinci turunda yaklaşık 26 milyon seçmen için kurulan sandıklarda, yerel saatle 08.00'de oy verme işlemi başladı.

Seçmenler, küçük kentlerde yerel saatle 18.00, başkent Paris gibi büyük kentlerde ise 20.00'ye kadar oy kullanabilecek.

İkinci turun resmi olmayan sonuçları, seçim yasaklarının sona erdiği 20.00'den itibaren medyada duyurulacak.

Seçimlerin ikinci turunda 124 bin aday yarışıyor

Fransa'da belediye meclis üyesi adayları farklı parti ve ittifakların sunduğu listeler halinde seçimlere katılıyor.

Seçimlerin ikinci turu kapsamında, henüz belediye başkanı seçilmeyen yaklaşık 1500 belediyede seçim düzenleniyor.

İkinci turda 4 bin 355 listede yaklaşık 124 bin aday yarışıyor.

Yerel seçimlerin ikinci turunda belediyelerde en yüksek oy oranına sahip olan liste, belediye meclisinin sandalyelerinin yarısını kazanıyor.

Geriye kalan sandalyeler ise aynı belediye için yarışan ve oyların yüzde 5'ten fazlasını alan tüm listelerin oy oranlarına orantılı olarak dağıtılıyor.

Ülkenin en büyük 3 kenti Paris, Marsilya ve Lyon'da seçmenler, yaşadıkları ilçelerin ve merkez belediye meclislerinin üyelerini belirlemek için oy kullanıyor.

Yerel seçimlerin ilk turu 15 Mart'ta düzenlenmişti.

Fransa'da iki turlu yerel seçimler, her 6 yılda bir düzenleniyor.