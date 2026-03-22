BIST 13.048
DOLAR 44,30
EURO 51,30
ALTIN 6.406,80
HABER /  DÜNYA

İsrailli Bakan Ben Gvir'e soğuk duş! Şehrimden defol! Sen bir Nazi'sin, Yahudi-Nazi

İran, İsrail ve ABD arasında 23 gündür devam eden çatışmalarda gerilim tırmanmayı sürdürüyor. İran’ın gerçekleştirdiği füze saldırılarında İsrail’in güneyindeki Arad ve Dimona kentlerinde ağır yıkım meydana gelirken, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Yıkım sonrası bölgeyi ziyaret eden İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e, yerel halktan sert bir tepki geldi.

Abone ol

Orta Doğu'daki İran-ABD-İsrail savaşı 23. gününde sürerken, İran'ın misillemesinde füzenin isabet ettiği İsrail'in güneyindeki Arad kentinde geniş çaplı yıkım yaşandı, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail ordusu, İran'ın misillemelerinde İsrail'in güneyindeki Arad ve Dimona'da doğrudan isabet sağlayan ve ağır hasara yol açan füzelerin neden önlenemediğine ilişkin soruşturma başlattı. 

İsrail'in Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, Dimona ve Arad'daki başarısızlığın nedenini araştırıyor.

 'ŞEHRİMDEN DEFOL GİT, SEN BİR NAZİ'SİN'

Öte yandan, yıkım sonrası bölgeyi ziyaret eden İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e, yerel halktan sert bir tepki geldi.

Ben-Gvir'in etrafındaki koruma ordusunun arasından seslenen bir kadın, İsrailli bakana İbranice, "Bütün bu ölümlerin sorumlusu sensin, burada işin yok... Şehrimden defol git. Sen bir Nazi'sin, Yahudi-Nazi!" dediği görüldü.

 İRAN'DAN '200 KİŞİ ÖLDÜ VE YARALANDI' AÇIKLAMASI

İran'ın Fettah, İmad ve Kadr balistik füzeleriyle gerçekleştirdiğini duyurduğu saldırıda, Tasnim Haber Ajansı'na göre 200 kişi öldü ve yaralandı. Bölgede büyük bir yıkım gerçekleştiği görüldü.

Yediot Aharonot gazetesine göre ise, Dimona ve Arad'a yapılan bombardıman sonucu yaralı sayısı 175'e yükseldi.

