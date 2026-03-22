Tel Aviv’de Türkiye paniği: "Benjamin Netanyahu dilini yutacak kadar..."

İsrail’de hükümete yakınlığıyla bilinen Amit Segal, Türkiye’nin bölgesel etkisine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Ankara’nın giderek güçlenen “oyun kurucu” rolüne vurgu yapan Segal, Recep Tayyip Erdoğan ile Donald Trump arasında kurulan stratejik ilişkinin Tel Aviv yönetiminde hesapları altüst ettiğini ifade etti.

Abone ol

Benjamin Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen Israel Hayom ve Ma’ariv gazeteleri, Türkiye’nin İran konusundaki diplomatik hamlelerini manşetlerine taşıdı. Yayınlarda, Ankara’nın izlediği aktif ve etkili diplomasi dikkat çeken bir başarı örneği olarak değerlendirildi.

İSRAİL'İN BÖLGESEL HESAPLARINI TAMAMEN ALTÜST ETTİ

Israel Hayom gazetesinden Amit Segal, Türkiye'nin bölgedeki oyun kurucu rolüne değindiği analizinde şunları yazdı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile olan sarsılmaz dostluğu ve Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü, İsrail'in bölgesel hesaplarını tamamen altüst etti."

NETANYAHU YÖNETİMİNDE "DİLİNİ YUTACAK KADAR" BÜYÜK BİR ENDİŞEYE YOL AÇTI

Amit Segal, İsrail'in stratejik yalnızlığına değindiği yazısında şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Trump, Erdoğan'a Netanyahu'ya yaptığından çok daha fazla yatırım yaptı ve onu bölgedeki tüm kritik süreçlerin merkezine yerleştirdi. Ankara'daki lider, Trump'ın her adımda kendisiyle istişare ettiği bir dünya lideri konumuna yükselirken, İsrail bu derin işbirliğini sadece uzaktan izlemekle yetindi. Erdoğan'ın emrindeki devasa askeri güç ve ABD ile kurduğu stratejik bağ, bölgedeki tüm dengeleri Türkiye lehine değiştirdi."

Segal ayrıca, ABD'nin ateşkes konusunda Türkiye'nin hamlelerin doğusundaki üsleri kullanma Netanyahu yönetiminde "dilini yutacak kadar" büyük bir endişeye yol açtığına değindi.

MA'ARİV: "İSRAİL'İN YENİ VE EN BÜYÜK RAKİBİ TÜRKİYE"

Bir diğer önemli İsrail yayın organı Ma'ariv ise Türkiye'nin bölgesel hegemonyasını sağlamlaştırdığını ve İsrail'in bu yükseliş karşısında "etkisiz" kaldığını itiraf etti. Gazete, Türkiye'nin son yıllarda izlediği sabırlı ve stratejik çizginin meyvelerini topladığını belirterek şu analizi paylaştı:

"İran'ın zayıflamasının ardından İsrail kendisini yeni ve çok daha dişli bir rakip olan Türkiye ile karşı karşıya buldu. Türkiye, İran'ın 'Şii Hilali' projesini sessizce ortadan kaldırırken, yerine kendi sarsılmaz nüfuzunu inşa etti. İsrail, hava gücü ve Amerikan yardımıyla bir şeyler yapmaya çalışsa da, Türkiye'nin sahip olduğu demografik derinlik, kültürel güç ve 'muazzam büyüklükteki ordusu karşısında bölgesel hegemonya hedefi imkansız bir hayalden ibaret."