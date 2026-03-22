17 yaşındaki Erdoğan hayatını kaybetti iki kardeşi yaralandı! Yakalandılar

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 17 yaşındaki gencin öldüğü, 2 ağabeyinin de yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Adnan Menderes Bulvarı'nda 20 Mart'ta Erdoğan Ertaş'ın (17) hayatını kaybettiği, ağabeyleri Yakup (21) ve Haydar Ertaş'ın (21) yaralandığı kavganın ardından gözaltına alınan zanlılar Ö.A. (17), N.K. (16), H.O. (17), M.İ. (16) ve S.Y'nin (17) İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesindeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Yaralı 2 kardeşin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.