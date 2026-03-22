BIST 13.048
DOLAR 44,30
EURO 51,30
ALTIN 6.406,80
HABER /  SPOR

Tedesco'ya sürpriz talip! Kimse bunu beklemiyordu

Tedesco'ya sürpriz talip! Kimse bunu beklemiyordu

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, İtalyan Serie A ekibi Fiorentina'nın radarına girdi. Kulüp yönetimi, genç teknik adamı takımın başına getirmek için girişimlere başladı.

Abone ol

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekipte zaman zaman eleştirilen teknik adam için transfer iddiaları gündemi hareketlendirdi.

İTALYAN EKİBİ HAREKETE GEÇTİ

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, Domenico Tedesco'yu takımın başına getirmek için girişimlere başladı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre kulüp yönetimi, teknik direktör arayışında Tedesco'yu öncelikli adaylar arasına aldı.

RESMİ TEMASLAR KAPIDA

Fiorentina'nın kısa süre içerisinde resmi adımlar atarak Tedesco ile temas kurmayı planladığı öne sürüldü. Sürecin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

PERFORMANSI AVRUPA'DA YANKI BULDU

Fenerbahçe'deki performansıyla dikkat çeken teknik adamın, Avrupa kulüplerinin radarına girdiği ifade edildi. Fiorentina'nın, Tedesco'nun oyun anlayışı ve taktik disiplini nedeniyle bu tercihi yaptığı belirtildi.

SON KARAR BEKLENİYOR

Olası transfer sürecinde nihai kararın Domenico Tedesco ve Fenerbahçe yönetimine bağlı olacağı vurgulandı. Tarafların vereceği karar, sürecin yönünü belirleyecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Tel Aviv’de Türkiye paniği: "Benjamin Netanyahu dilini yutacak kadar..."
Tel Aviv’de Türkiye paniği: "Benjamin Netanyahu dilini yutacak kadar..."
Otobüs ile tren çarpıştı! Feci kazada 12 kişi hayatını kaybetti
Otobüs ile tren çarpıştı! Feci kazada 12 kişi hayatını kaybetti
Kalp ve beyin sağlığını korumak için portakal suyu kalkanı! Alzheimer ve demasın turuncu siperi...
Kalp ve beyin sağlığını korumak için portakal suyu kalkanı! Alzheimer ve demasın turuncu siperi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan halk ozanı Aşık Veysel'i andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan halk ozanı Aşık Veysel'i andı
Türk yolcular Midilli'de mahsur kaldı
Türk yolcular Midilli'de mahsur kaldı
Okulda şüpheli ölüm! Kazan dairesinde bulundu
Okulda şüpheli ölüm! Kazan dairesinde bulundu
İran'dan yapılan misillemenin ardından İsrail'in orta kesiminde sirenler çaldı
İran'dan yapılan misillemenin ardından İsrail'in orta kesiminde sirenler çaldı
Katar'da helikopter düştü
Katar'da helikopter düştü
9 günlük ara tatil bitiyor, öğrenciler okula dönüyor
9 günlük ara tatil bitiyor, öğrenciler okula dönüyor
Victor Osimhen'in sakatlığında flaş detay! Uzmanlar açıkladı
Victor Osimhen'in sakatlığında flaş detay! Uzmanlar açıkladı
Trump'tan duyulmamış İran itirafı! Bunu yapan ilk ülke oldu
Trump'tan duyulmamış İran itirafı! Bunu yapan ilk ülke oldu
İran İsrail'in Arad kentini vurdu: 64 kişi yaralandı
İran İsrail'in Arad kentini vurdu: 64 kişi yaralandı