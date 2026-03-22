Trump yüzünden ülkede sistem tamamen çöktü! Karanlığa gömüldü

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Küba'ya petrol engeli, ülkeyi karanlığa böldü. Ülkenin elektrik sistemin meydana gelen arıza sebebiyle bir haftada ikinci kez tüm ülkede elektrikler kesildi.

Abone ol

Küba'da 16 Mart'taki kesintinin ardından elektrik sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle ülke geneli, bir haftada ikinci kez karanlığa gömüldü. Küba Enerji ve Maden Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Ulusal Elektroenerji Sistemi'nin (SEN) tamamen çöktüğü belirtildi.

Küba'da Ulusal Elektroenerji Sistemi (SEN) tamamen çöktü, ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandı.

Küba'da Ulusal Elektroenerji Sistemi (SEN) tamamen çöktü, ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandı.

Bu, bir hafta içinde ikinci kez yaşanan ülke çapında elektrik kesintisi oldu.

Küba, yaklaşık üç aydır dışarıdan petrol alamıyor.

Elektrik sistemi; güneş enerjisi, doğal gaz ve mevcut termik santrallerle ayakta tutulmaya çalışılıyor.

ABD'nin eski başkanı Trump'ın 2020'de Küba'ya petrol satan ülkelere uyguladığı gümrük vergisi kararı, mevcut petrol sıkıntısının tarihi bağlamını oluşturuyor. Açıklamada, ülke genelinde kesilen elektriğin sağlanması için gerekli adımların atıldığı ifade edildi.



KÜBA'DA SİSTEM ÇÖKTÜ

Küba'da, 16 Mart'ta da sistemin çökmesi sonucu ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandığı duyurulmuştu.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, 13 Mart'ta yaptığı açıklamada, ada ülkesinin yaklaşık 3 aydır dışarıdan petrol alamadığını belirterek, elektrik sisteminin şu anda yalnızca güneş enerjisi, doğal gaz ve mevcut termik santrallerle ayakta tutulmaya çalışıldığını söylemişti.

TRUMP'IN KÜBA'YA PETROL ENGELİ

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta, Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.