DÜNYA

İsrail güçleri, Kudüs Valisi Gays’ı gözaltına aldı

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays ve 8 Filistinli, İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.

İsrail güçler, evine zorla girdiği Kudüs Valisi Adnan Gays’ın gözaltına aldı. İsrail polisi ve istihbaratı Gays’ın evine düzenlenen baskının ardından açıklama yapmadı. Gays, 3 yıllık görevi boyunca 13 kez gözaltına alındı.
Öte yandan İsrail güçleri 8 Filistinlinin gözaltına alınması konusuna da değinerek, “Terörist faaliyetlerde bulunmalarından şüpheleniyoruz” dedi.

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