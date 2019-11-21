İsrail güçleri, Kudüs Valisi Gays’ı gözaltına aldı

İsrail güçler, evine zorla girdiği Kudüs Valisi Adnan Gays’ın gözaltına aldı. İsrail polisi ve istihbaratı Gays’ın evine düzenlenen baskının ardından açıklama yapmadı. Gays, 3 yıllık görevi boyunca 13 kez gözaltına alındı.

Öte yandan İsrail güçleri 8 Filistinlinin gözaltına alınması konusuna da değinerek, “Terörist faaliyetlerde bulunmalarından şüpheleniyoruz” dedi.