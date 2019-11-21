Talat Bulut "Ev halleri" notuyla video paylaştı hem şarkı söyledi hem dans etti
Yasak Elma dizisinde rol alan usta oyuncu Talat Bulut, "Ev halleri" notuyla yayınladığı videoda halk ozanı Hilmi Şahballı'nın "Vıttırı Vızzık Adamlar" şarkısıyla dans etti.
FOX TV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Yasak Elma'nın başrol oyuncusu Talat Bulut, sosyal medya hesabından yayınladığı dans videosuyla takipçilerini güldürdü.
HEM ŞARKI SÖYLEDİ HEM DANS ETTİ
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerin başında gelen usta oyuncu Talat Bulut, halk ozanı Hilmi Şahballı'nın "Vıttırı Vızzık Adamlar" şarkısıyla dans etti. Bulut, "Ev halleri" notuyla yayınladığı videoda hem şarkı söyledi hem de dans etti.
TAKİPÇİLERİ YORUM YAĞDIRDI
Rol aldığı dizide sert mizacıyla bilinen Talat Bulut'un videosunu izleyen takipçileri "Yasak Elma'daki Halit Argun'un ardından sizi böyle görmek bir tuhaf geldi bana. Her halinizle seviyorum sizi başarılar diliyorum", "Allah'ım neşenizi bozmasın" ve "Adamın ruhu genç, ben bu yaşımda hayattan soğudum" yorumları yaptı.