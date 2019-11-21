Mustafa Cengiz'den Falcao sorusuna Van Persie'li gönderme

"Falcao düzelecek onu söyleyeyim''

Falcao hakkında konuşan Cengiz, ''Falcao düzelecek onu söyleyeyim. Falcao'da şu var. Bir gönül insanı. Galatasaray'ı seçmesi neden Falcao'yu küçültsün? Türkiye'yi yüceltir. Bu yılın en çok konuşulan spor olayıdır bu. 1 aya yakın çok büyük bir direnç gösterdi geleceğim diye. Çok çok yüksek teklifler yaptılar. O kalabalığı gördü gelince. Çok etkilendi. Maça çıktı, deli gibi oynadı. Bu tabi aşil tendonunda hiç olmayan bir yerden ödem yaptı. İltihap var. Yine zorlandı. Doktorlar durdurdu. 'En az 2 yıl daha oynamak istiyorsan dur' dediler.'' şeklinde konuştu.