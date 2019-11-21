SPOR

Mustafa Cengiz'den Falcao sorusuna Van Persie'li gönderme

Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz, ''Falcao, bize sakat gelmedi. Biz, bazıları gibi sözleşme imzaladıktan sonra futbolcuyu sağlık kontrolüne sokmayız." derken Robin van Persie üzerinden Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

"Falcao düzelecek onu söyleyeyim''

Falcao hakkında konuşan Cengiz, ''Falcao düzelecek onu söyleyeyim. Falcao'da şu var. Bir gönül insanı. Galatasaray'ı seçmesi neden Falcao'yu küçültsün? Türkiye'yi yüceltir. Bu yılın en çok konuşulan spor olayıdır bu. 1 aya yakın çok büyük bir direnç gösterdi geleceğim diye. Çok çok yüksek teklifler yaptılar. O kalabalığı gördü gelince. Çok etkilendi. Maça çıktı, deli gibi oynadı. Bu tabi aşil tendonunda hiç olmayan bir yerden ödem yaptı. İltihap var. Yine zorlandı. Doktorlar durdurdu. 'En az 2 yıl daha oynamak istiyorsan dur' dediler.'' şeklinde konuştu.

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