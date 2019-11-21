GÜNCEL

Sansa Deresi'nde dünyanın en tehlikeli yırtıcılarından kara akbaba görüntülendi

Dünyanın en tehlikeli yırtıcılarından olan ve nesli tehdit altında bulunan kara akbaba, Sansa Deresi'nde görüntülendi.

Dünyanın en tehlikeli yırtıcılarından olan ve nesli tehdit altında bulunan kara akbaba, Sansa Deresi'nde görüntülendi.

Doğanın çöpçüsü olarak bilinen ve Dünya'da nesli tehdit altında olan kara akbaba, Tunceli-Erzincan arasında görüntülendi. Özel bir firmada çalışan fırsat buldukça da doğa fotoğrafçılığı da yapan Muzaffer Akyüz, Tunceli'nin Pülümür ilçesi ile Erzincan sınırında bulunan Sansa Deresi mevkiinde gördüğü Kara Akbaba'yı yakından fotoğraflayıp, görüntülerini çekti. Akbaba'ya 10 metre kadar yaklaşan Akyüz'e hayvan adeta poz verdi. Kara akbaba daha sonra ormanlık alana doğru kanat çırparak gözden kayboldu.

İş dışında doğa fotoğrafçılığıyla ilgilendiğini belirten Akyüz, "İlimiz özelde de ilçemiz Pülümür yaban hayatı bakımından son derece zengin. Ben de vakit buldukça bu zenginlikleri kayıt altına almaya çalışıyorum. Nesli tehlike altında bulunan kara akbabayı yakından görüntülediğim için kendimi mutlu hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Şenol Güneş'ten olay sözler: Bana paracı diyenler ülkeyi soyuyor
Türkiye’nin en büyük savaş gemisi olacak teslim tarihi belli oldu
Beştepe'ye giden CHP'li kim tartışması! Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama
Batman'da adliye önünde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Yaşar Büyükanıt'ın cenaze merasimi için detaylar netleşti
Mustafa Cengiz'den Falcao sorusuna Van Persie'li gönderme
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Beşiktaş’ta başörtülü öğretmene saldırı kameralara yansıdı
Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti
Rahmi Turan kimdir aslen nerelidir eşi ve ailesi kimdir?
Tekirdağ'da gece yarısı şok operasyon: 50 kaçak göçmen yakalandı
İsmail Saymaz'dan Didem Arslan'a: İnşallah ağzın bal yesin
Tuna Ofis'ten yeni mağazaya özel %40 indirim fırsatı
Fenerbahçe Barcelona’dan fark yedi Obradovic’in sözleri yine olay
İBB burs alma başvurusu yapma şartlar ne başvuru formu