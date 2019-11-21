Fenerbahçe Barcelona’dan fark yedi Obradovic’in sözleri yine olay

Oyunculara iğneli konuşma

Farkın bir ara 20 sayıya çıkmasının ardından mola alan Obradovic daha önce olduğu yine kameraların önünde oyuncularını iğneledi.

Geçen hafta basketbolculara küfrettiği için tartışma konusu olan Zeljko Obradovic, Barcelona maçının molasında oyuncularına “Sizlerle böyle konuştuğum için özür dilerim. Lütfen, rica etsem biraz savunma yapabilir misiniz?” sözlerini sarf etti.