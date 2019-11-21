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Fenerbahçe Barcelona’dan fark yedi Obradovic’in sözleri yine olay

Euroleague'de Barcelona'ya konuk olan Fenerbahçe Beko, parkeden 89-63'lük skorla mağlup ayrıldı. 9 maçta 7.mağlubiyetini alan Fenerbahçe'de koç Obradovic'in sözleri yine geceye damga vurdu.

Oyunculara iğneli konuşma

Farkın bir ara 20 sayıya çıkmasının ardından mola alan Obradovic daha önce olduğu yine kameraların önünde oyuncularını iğneledi.

Geçen hafta basketbolculara küfrettiği için tartışma konusu olan Zeljko Obradovic, Barcelona maçının molasında oyuncularına “Sizlerle böyle konuştuğum için özür dilerim. Lütfen, rica etsem biraz savunma yapabilir misiniz?” sözlerini sarf etti.

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