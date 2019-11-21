POLİTİKA

Süleyman Soylu ile SP'li Cihangir İslam arasında gerginlik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Saadet Partili Cihangir İslam'ın Meclis'teki konuşmalarına sert sözlerle karşılık verdi.

2020 için Merkezi Yönetim Bütçe görüşmelerinin yapıldığı TBMM'de CHP kontenjanından Meclis'e giren, Saadet Partisi İstanbul milletvekili Cihangir İslam ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında gergin anlar yaşandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, soruları yanıtladığı sırada Cihangir İslam'ın Ahmet Altan'ın yeniden tutuklanmasına yönelik sözlerine tepki gösterdi:

"Buraya şov yapmaya gelmişsin. Sen provokatörsün. Sen Türkiye Cumhuriyeti'ne her zaman ihanet etmiş hainsin. Sen FETÖ savunucususun."

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