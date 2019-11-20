YEREL

Bursa İznik'te traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

BURSA'nın İznik ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

BURSA'nın İznik ilçesinde Şükrü Ayan idaresindeki 16 AEL 740 plakalı otomobil, İznik-Yenişehir kara yolunda, karşı yönden gelen İbrahim Sevim'in kullandığı 16 H 2475 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Ayan olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobildeki Zeylül ve Doğukan Ayan ile traktör sürücüsü Sevim yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bursa’da kapıcı ve yönetici kavgasında baltalar konuştu 1 polis yaralı
Dipsiz Göl soruşturmasında açığa alındılar
Dipsiz Göl soruşturmasında açığa alındılar
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur ilk maçlarının programı açıklandı
İran'dan İdlib'de sığınmacı kampına füze saldırısı
İstanbul Şişli'deki tecavüz girişiminin şüphelisi tutuklandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
60 saniyede bugün (20 Kasım 2019)
Kanseri yenen sunucu Mehtap Koç TV programına peruksuz çıktı
Osman Gazi'nin çocukları kimdir oğlu Orhan Gazi'ye vasiyeti
Akif Beki'den Büşra Nur Çalar üzerinden "süslüman" yorumu
Dev pitonu avlamaya çalışan leopar kameralara saniye saniye yansıdı
Malhun Hatun kimdir Osman Gazi'nin eşleri kaç tane?
İstanbul Silivri'de inanılmaz intihar
Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor Osman Gazi kimdir ölüm tarihi