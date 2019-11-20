Kanseri yenen sunucu Mehtap Koç TV programına peruksuz çıktı

Denizli'de 16 yıldır televizyon sunuculuğu yapan Mehtap Koç'a, 4 ay önce gırtlak kanseri teşhisi konuldu. Tedavisine başlanan ve kemoterapi alan Koç'un saçları da dökülmeye başladı. Hastalığıyla mücadele eden, aynı zamanda da mesleğini sürdüren 1 çocuk annesi Koç, sunuculuğunu üstlendiği programlara ise perukla çıkmaya başladı. Her sabah iş yerine gelen ve yayın öncesi makyajını yapıp programa çıkan Koç, hastalığı için farkındalık yaratmak amacıyla önceki gün sunduğu 'Haftanın manşeti' isimli programa peruksuz çıktı. Kısa saçıyla seyircilerin karşısına geçen Koç, izleyicilere kanser hastalığına karşı mücadele etmenin yollarını anlattı. Özgüveniyle örnek olan Koç, izleyicilerden çok sayıda tebrik mesajı aldı.

'BİR KADIN SAÇTAN İBARET DEĞİLDİR'

Yaşadığı zorlu hastalık sürecini atlattığını ve kanseri yenmeyi başardığını belirten Koç, "4 ay önce hastalığım yüzünden saçlarım döküldü. Yaptığım programları peruk takarak sunmaya başladım. Bir kadın saçtan ibaret değildir. Ben bu düşünceyle bu hastalık için farkındalık yaratmak istedim. Seyircilerim benim ailem. İzleyicilerimin karşısına olduğum gibi çıkmak istedim. Bundan sonra yine programlarıma peruksuz çıkacağım. Peruksuz program yaptıktan sonra çok sayıda destek mesajı aldım. Kısa saçın bana çok yakıştığını söyleyenler de oldu" dedi.

Kanser hastalığına yakalananların sosyal hayattan kopmaması gerektiğini vurgulayan Koç, "Aile, iş ve sosyal hayattan kopmamak özellikle kanser hastalığında çok önemli. Sağlık sorunu ne olursa olsun, kadınlar her zaman güçlü olduğunun farkında olmalı" diye konuştu.