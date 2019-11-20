MEDYA

Akif Beki'den Büşra Nur Çalar üzerinden "süslüman" yorumu

Karar TV youtube kanalında gündem ilişkin açıklamalarda bulunan Akif Beki, Büşra Nur Çalar üzerinden "süslüman" tartışmalarını İsmail Saymaz göndermesi ile değerlendirdi.

Büşra Nur Çalar'ın bebeği için yaptığı mevlid töreni ile "süslüman" tartışmaları başladı.

Birçok yazarın ana gündem maddesi olan bu konuya Karar yazarı Akif Beki'den ilginç bir yorum geldi. Beki, "İsmail Saymaz'a söyleyelim bunlara "para nasıl ezilir" kursu versin" diyerek göndermede bulundu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
'İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi' denildi bambaşka çıktı
Pochettino'nun tazminatı Mourinho'yu solladı
Sunucu Mehtap Koç kanseri yendi! Yaptığı hareketle alkış topladı
MEB'den bu kez de velilere müjde! e-Okul sistemi yenilendi
Başörtülü vekile 'haddini bildirin' diyen CHP'li Engin Özkoç'tan Erdoğan'a yanıt
Akılalmaz intihar! Halatın bir ucunu bariyere diğerini boynuna bağlayıp gaza bastı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Dev pitonu avlamaya çalışan leopar kameralara saniye saniye yansıdı
İstanbul Silivri'de inanılmaz intihar
Güleda Cankel'in katili Zafer Pehlivan'ın emniyette verdiği ifade
Adana'daki kazada baba oğul vinçte sıkıştı
Virajı alamayan akaryakıt tankeri devrilip alev aldı
100 milyon TL değerindeki eroinle yakalandılar! Mahkemede birbirlerine düştüler
Barış Atay'dan AK Parti'ye Gezi tehdidi!
Osman Gazi kimdir bilinmeyen eşleri ve çocukları kimdir?