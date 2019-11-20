Akif Beki'den Büşra Nur Çalar üzerinden "süslüman" yorumu

Büşra Nur Çalar'ın bebeği için yaptığı mevlid töreni ile "süslüman" tartışmaları başladı.

Birçok yazarın ana gündem maddesi olan bu konuya Karar yazarı Akif Beki'den ilginç bir yorum geldi. Beki, "İsmail Saymaz'a söyleyelim bunlara "para nasıl ezilir" kursu versin" diyerek göndermede bulundu.