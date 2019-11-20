Virajı alamayan akaryakıt tankeri devrilip alev aldı

Olay, Brezilya'nın Sao Paolo kentinde Tamoios otoyolunda meydana geldi. Virajı alırken kontrolünü kaybeden akaryakıt tankeri, yola devrildi. 40 bin litre akaryakıt taşıdığı belirtilen tanker bir süre sonra akaryakıtı sızdırmaya başladı. Yola dökülen akaryakıt alev aldı ve alevler büyüyerek bölgeye yayıldı. Alevlerin yayılmasının ardından araçlarından inen insanlar kaçmaya başladı. Trafik kamerasının kaydettiği görüntülerde, köprü altına dökülen akaryakıt nedeniyle ağaçlık alanın da alev aldığı görüldü. Alevler sonucu tankerin sürücüsü yanarak can verdi. Araçlarından inen 2 kişi de hafif yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yol 2,5 saat sonra trafiğe açıldı.