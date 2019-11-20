POLİTİKA

Barış Atay'dan AK Parti'ye Gezi tehdidi!

TİP Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay'ın Meclis kürsüsünden hükümete yaptığı Gezi göndermesi olay oldu. Atay iyice küstahlaşarak Ak Parti'yi tehdit etti ve "Bu halk sizi iktidardan indirecek ama o gün emin olun Gezi'yi mumla arayacaksınız" dedi.

Vekil seçildikten sonra Türkiye İşçi Partisi’ne katılan Barış Atay, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayla büyük tepki çekti. Meclis kürsüsünden darbe ve ayaklanma olan ülkeleri bir bir sıralayan Atay, "Bu halk sizi iktidardan indirecek ama o gün emin olun, Gezi’yi mumla arayacaksınız" dedi.

Türkiye'yi karanlık bir senaryoya sürüklemek istediklerinin sinyalini veren Atay, Hükümeti Gezi'den de şiddetli sokak olaylarıyla tehdit etti.

 Gezi’yi mumla arayacaksınız

Barış Atay yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bugün Şili’de, Ekvador’da, Lübnan’da, Azerbaycan’da kesinlikle sokağa çıkmaz denilen insanların kendi iradelerini nasıl ortaya koyduklarını, nasıl karşı çıktıklarını görün, bakın hiç aklınızdan çıkmayan Gezi’yi düşünün. Bu halk sizi bir gün iktidardan mutlaka indirecek ama o gün emin olun Gezi’yi mumla arayacaksınız.”

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