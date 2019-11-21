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Muhafazakar sosyetenin dansözlü kına gecesi videosu

Muhafazalar zenginlerin kına geceleri dansözler ile yapması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Türkiye son dönemde muhafazakar zenginlerin yaptığı, gösterişli ve şatafatlı etkinlikleri konuşuyor. Muhafazakar zenginlerin bekarlığa veda, kına gecesi, düğün, mevlid, doğum, halilelik, hoş geldin partisi gibi organizasyonlarda, lüksün ön plana çıkarılması tartışmalara neden oluyor.

Son olarak Sağlık Bakanlığı Müşaviri Ahmet Emin Söylemez ve eşi Büşra Nur Çalar’ın gösterişli videoları dikkat çekmişti.

Türkiye’nin konuştuğu muhafazakar zengin kutlamaları videolarına bir yenisi daha eklendi. Muhafazakarların düzenlediği kına gecesinde oryantallerin olduğu görüldü. İşte o görüntüler:

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