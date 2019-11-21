Ordu'da ‘Arılar beni tanır’ dedi yarı çıplak peteklerin arısına daldı

Fatsa ilçesi İslamdağ Mahallesi’nde balcılık yapan, bölgede ve sosyal medyada ‘Balcı Abdulkadir’ olarak tanınan 43 yaşındaki Abdulkadir Yirmibeşoğlu, kendi arılarına olan güvenini farklı bir yöntemle sergiledi. Yaklaşık 300 peteği bulunan ve arıların, günün belirli saatlerinde insanları ısırmadığını iddia eden Yirmibeşoğlu, bununla birlikte kendi arılarının da kendisine asla zarar vermeyeceğini ispatlamak için neredeyse yarı çıplak soyundu.

‘Arılarım beni tanır’ dedi, içerisinde binlerce arının olduğu peteği yarı çıplak şekilde açtı

Arıların dilinden anlayan ve onlarla bağ kurduğunu söyleyen, peteklerini açtıktan sonra da gömleğini, atletini çıkartıp, eşofmanının paçalarını da yukarı kaldıran Yirmibeşoğlu, yarı çıplak bir vaziyette binlerce arıyla adeta dans etti. Arılarının kendisine zarar vermediğini iddia eden Yirmibeşoğlu, bu işlemin profesyonel bir şekilde yapılması gerektiğini, aksi takdirde tehlikeli sonuçların ortaya çıkabileceğini de söyledi. Yaptığının, kendince doğru olduğunu savunan Yirmibeşoğlu, kimsenin böyle korunmasız şekilde arıların içerisine girmemesi gerektiği konusunda da uyarılarda bulundu.

“Arılarım başkalarını ısırabilir ama beni tanıyorlar, çıplak giriyorum ısırmıyorlar”

Arıların içerisine günün belirli saatlerinde girilmesi gerektiğini ifade eden Abdulkadir Yirmibeşoğlu, arıların tam öğle vaktinde çalıştıklarını, bu nedenle de inşaları ısırmadığını ifade etti. Her ne kadar arıcılıkla uğraşılsa da kimsenin korunmasız ve maskesiz bir şekilde arılara dokunmaması gerektiğine vurgu yapan Yirmibeşoğlu, “Bu iş profesyonel işi. Arı bu söylediğim saatte bal alıyor, çalıştığı için de kimseye dokunmaz. Arıların içerisine neredeyse çıplak girdim herhangi bir sorun yok. Benim arılarım beni tanıyor, ben onlarla muhabbet ediyorum, yemek yiyorum. Başkalarını ısırabilir ama bana bir şey yapmıyor. Arılarım beni ve yabancıyı tanıyorlar” şeklinde konuştu.