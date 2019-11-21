Nihat Özdemir: “Can yakacak kararlar almak zorunda kalacağız”

Bu yıl 2. kez düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun açılışı İstinye’de bulunan Borsa İstanbul Yerleşkesi’nde yapıldı. Açılışa katılan TFF Başkanı Nihat Özdemir bir konuşma gerçekleştirdi.

Özdemir, Türk futbolunun marka değerini arttırmak adına yoğun çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, “Ekonomide dünyada söz sahibi olan bir ülkeyiz. Futbol ekonomisinde ise Avrupa’da 6.'yız. Bugün toplamda da 2 milyar dolara varan bir futbol gelir hacmine ulaşmış durumdayız. Bu tabloda kuşkusuz en önemli gelir kaynağını yayınlar oluştururken, tribün futbolcu, satış ve sponsor reklam gelirleri de kulüpler için azımsanmayacak boyutlardadır. Bu gücü el birliği ile daha yüksek seviyeye çıkarmalıyız. Bunu sağlayacak olan da her zaman sportif başarı ve marka değeri arttırmaktır. Milli takımımız 2020 Avrupa finallerine kalarak önemli başarı kazanmıştır. Türkiye ekonomisine ciddi katkısı olacaktır. Finallerde de önemli başarı sağlayıp bizleri gururlandıracaklarına ve Türk futbolunun marka değerine artı katacaklarına inanıyorum. Milli takım başarısıyla birlikte liglerdeki rekabet de Türk futbolunun uluslararası alandaki imajı için olumlu olmuştur. Marka değerinin artması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Kulüpler Birliği yönetimi ile bir araya geleceğiz. Çalışmalarımızı kısa sürede hayata geçirmek istiyoruz. Ortak hedef için futbol ailesi olarak omuz omuza vermemiz gerekiyor. Bunun yolu da dostça rekabetten geçmektedir. Futbol pastasını mutlaka büyütmeliyiz. Büyütürken lezzet katarak değerlendirmemiz gerekir. Süper Lig’in izlenme oranının artması gerekmektedir” şeklinde konuştu.