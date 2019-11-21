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Nusret slip mayosuyla antrenman yaptı

'Saltbea' hareketiyle dünya geneline adını duyuran ve New York, Dubai gibi metropolllerde mekan açan ünlü kasap Nusret, sosyal medyada da paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Boş zamanlarını spor ayıran ve en büyük hobisi kas yapmak olan Nusret, antrenmanlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı çok seviyor. En son spor salonuna siyah slip bir külotla gelen Nusret, ayık 20 bin TL'ye tuttuğu sosyal medya uzmanına son videolarını paylaştırdı.

Slip mayosuyla salonda değişik hareketler yapan Nusret, antrenmanın sonunda pilates topuyla verdiği pozla güldürdü.

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