YEREL

Batman'da Adliye önünde silahlı kavga

BATMAN'da, aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle açılan davaya katılmak için adliyeye gelen akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Abdülaziz Özerdem (29) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Batman Adliyesi önünde meydana geldi. Aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle görülen davaya katılmak için adliyeye gelen akraba oldukları öğrenilen Özerdem ailelerinin fertleri arasında sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle Abdülkadir Özerdem (20), Nihat Özerdem (24), Erdem Özerdem (26) ve Abdülaziz Özerdem (29) yaralandı. Adliye önünde güvenlik önlemi alan polisler, kavgaya müdahale etti.

Yaralılar gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Abdülaziz Özerdem, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Şenol Güneş'ten olay sözler: Bana paracı diyenler ülkeyi soyuyor
Türkiye’nin en büyük savaş gemisi olacak teslim tarihi belli oldu
Beştepe'ye giden CHP'li kim tartışması! Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama
Batman'da adliye önünde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Yaşar Büyükanıt'ın cenaze merasimi için detaylar netleşti
Mustafa Cengiz'den Falcao sorusuna Van Persie'li gönderme
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Talat Bulut "Ev halleri" notuyla video paylaştı hem şarkı söyledi hem dans etti
Kraliçe Elizabeth’in oğlu Prens Andrew kraliyet görevlerini bıraktı
Rahmi Turan kimdir aslen nerelidir eşi ve ailesi kimdir?
Nihat Özdemir: “Can yakacak kararlar almak zorunda kalacağız”
Mustafa Cengiz'den Falcao sorusuna Van Persie'li gönderme
Tuna Ofis'ten yeni mağazaya özel %40 indirim fırsatı
Muhafazakar sosyetenin dansözlü kına gecesi videosu
İBB burs alma başvurusu yapma şartlar ne başvuru formu