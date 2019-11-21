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Ahmet Bulut'tan Falcao ile ilgili özel açıklamalar

Menajer Ahmet Bulut, Radamel Falcao'nun yakın zamanda sahalara döneceğini duyurdu. Bulut, ''Galatasaray'a para için gelmedi. Para için olsaydı Amerika ya da Çin'e giderdi.'' dedi.

''Para için olsaydı Amerika ya da Çin'e giderdi''

Falcao'nun günde 6-7 saat idman yaptığını belirten Bulut, ''6-7 saat idman yapıyor. Ben inanıyorum erkenden dönecek. 1 sene daha sözleşmesi vardı, buradan daha fazla para alıyordu Monaco'da. Şampiyonlar Ligi ve taraftar için geldi. Galatasaray'a para için gelmedi. Para için olsaydı Amerika ya da Çin'e giderdi.'' ifadelerini kullandı.

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