Ahmet Bulut'tan Falcao ile ilgili özel açıklamalar

''Para için olsaydı Amerika ya da Çin'e giderdi''

Falcao'nun günde 6-7 saat idman yaptığını belirten Bulut, ''6-7 saat idman yapıyor. Ben inanıyorum erkenden dönecek. 1 sene daha sözleşmesi vardı, buradan daha fazla para alıyordu Monaco'da. Şampiyonlar Ligi ve taraftar için geldi. Galatasaray'a para için gelmedi. Para için olsaydı Amerika ya da Çin'e giderdi.'' ifadelerini kullandı.