Cumhurbaşkanı Erdoğan 'alışılmışın dışında' deyip kredi müjdesi verdi

"Şu ana kadarki en geniş katılımlı şura olarak kayıtlara geçti" diyen Erdoğan, "15 yıl aradan sonra toplanan şurada sektörün tüm paydaşları önerilerini özgürce ifade etme fırsatı buldu." ifadelerini kullandı.

"Alınan kararlar tarım ve ormancılık sektörünün önümüzdeki 5 yılına şekil verecektir." açıklaması yapan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Hayvan ithali yapmayalım istiyoruz"

-Alınan kararlar tarım ve ormancılık sektörünün geleceğini aydınlatacak önemli adımdır. Artık hayvan ithali yapmayalım istiyoruz. Bu konuda atılmış çok kararlı adımlarımız var.

Ziraat Bankamız çiftçilerimize kredide bugüne kadar alışılmışın dışında dayanışmayı dürdürecektir. Belki de sizlerle ortaklığa gidecek.

"Ambarın anahtarı kimdeyse güç de ondadır"

-Tarım alanlarının stratejik önemi son dönemde hızla arttı. Gelişmiş ülkeler gıda güvenliklerini garantiye almak istiyor. Ambarın anahtarı kimdeyse güç de ondadır derler. Temel tarım ürünlerinde dışa bağımlı olmak savunma sanayisinde dışa bağımlı olmak kadar tehlikelidir. Tarım topraklarının miras yoluyla bölünmesini gelin birlikte engelleyelim. Türk tarımının küresel şirketlerin kar odaklı çarkları içinde ezdirmeyeceğiz

Tarımsal hasılada dünyada yedinci Avrupa'da birinci sıradayız.