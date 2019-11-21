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Beşiktaş’taki saldırgan kadının ifadesi ortaya çıktı

BEŞİKTAŞ'taki bir okulda öğretmenlik yapan genç kadına tokatlı saldırı gerçekleştiren saldırgan, adliyeye sevk edildi.

Olayı gerçekleştirdiğini kabul eden ressam Berrak K.’nın ifadesinde, “Alkollüydüm, kafam bozuktu, 2 tokat attım” dediği öğrenildi. Ayrıca kadının birçok yerde saldırgan tavırlar sergilediği ortaya çıktı.

Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi Ihlamurdere Caddesi üzerinde geçtiğimiz 12 Kasım’da meydana gelen olayda, bir okulda öğretmenlik yapan Ş.N.E, kaldırımda yürüdüğü esnada bir kadının tokatlı saldırısına uğramıştı. Saldırı sonucu genç kadının burnu kanarken, saldırgan kadın kendisine tepki gösteren bir erkeğe de saldırıp olay yerinden uzaklaşmıştı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansımıştı.

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