Şenol Güneş'ten olay sözler! Bana paracı diyenler ülkeyi soyuyor

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uluslararası Ekonomi Forumu'nda soruları yanıtladı.

''Bana bu görevi layık gördükleri için ülkeme, halkıma ve cumhurbaşkanıma teşekkür ediyorum." diyen Güneş, şu ifadeleri kullandı;

''Bizde gönül sevdası var, saygı var, samimiyet var. Biz bunları vermeye çalışacağız. 52 senedir bu işin içerisindeyim. Çok kulüpte çalıştım. Bana bazen 'paracı' diyenler oldu. Burada hep beraberiz. Eğer borcum olan biri varsa ödeyeyim. Bana borcu olan varsa hakkımı helal ediyorum."

''Türk insanına imkan ve zaman verirseniz her şeyi başarır''

Hedeflerinin 2022 Dünya Kupası olduğunu ifade eden Güneş, ''Bizim asıl hedefimiz 2022 Dünya Kupası'na katılmak, oradaki finallere gitmek. Milli Takımın başarısı hepimizin başarısıdır. Başarı için adam aranıyor. Hep birlikte başardık. Eskiden futbolculara değer verilmiyordu, kız bile verilmiyordu. Şimdi ise tam tersi oldu. Madem herkes futboldan anlamıyor ama konuşuyor. Ben de ekonomiden anlamıyorum ama konuşayım bari. Türk insanına imkan ve zaman verirseniz her şeyi başarır.'' dedi.