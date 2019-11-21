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Bülent Aydemir: İlhan Kesici CHP genel başkanlığını düşündü

HABERTÜRK TV'de Bülent Aydemir, "İlhan Kesici bir dönem CHP genel başkanlığını düşündü ve Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme yaptı" dedi.

BEŞTEPE'ye gizlice gidip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddia edilen kişinin İlhan Kesici olduğu öne sürüldü.

İddiayı dile getiren Ebru Baki'nin Habertürk'teki programında Bülent Aydemir oldu. Habertürk Ankara temsilcisi Bülent Aydemir, İlhan Kesici'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme yaptığı söyledi. Ancak bu görüşmenin Rahmi Turan'ın 9 Kasım'da olduğunu söylediği görüşme olup olmadığı belli değil. 

Bülent Aydemir şu bilgileri verdi:

İlhan Kesici'nin CHP Genel Başkanlığı'na aday olmak istediğini duyduk. Hatta bir dönem Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi geçti. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme yaptı. Bu isimler akla geliyor. Şimdi biz hem bu isimleri yıpratmış oluyoruz zikrederek ama bu kadar konuşulduktan sonra da bunları ifade etmek lazım. Rahmi Turan'a düşen böyle bir yazı yazdıysa bu ismin kim olduğunu açıklamak olmalı. 

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