İsrail Başbakanı Netanyahu koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında virüse karşı aşılama süreci birçok ülkede devam ediyor. İsrail'de aşılamanın ikinci aşamasının bu akşamdan itibaren başlaması ile ülkede Covid-19 aşısının ikinci dozunu olan ilk kişi Başbakan Binyamin Netanyahu oldu.

Tüm İsrail'i 2 ay içinde aşılayacak kadar aşı Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan'da bulunan Sheba Tıp Merkezi'nde aşının ikinci dozunu, yaptıran Netanyahu, "Pfizer ile 16 yaşın üzerindeki tüm İsrail vatandaşlarını 2 ay içinde aşılamamızı sağlayacak büyüklükte aşı sevkiyatı konusunda anlaştım" dedi. Netanyahu'nun hemen ardından Sağlık Bakanı Yuli Edelstein de Covid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı.

Aşının ilk dozunu da birlikte yaptırmışlardı

Başbakan Netanyahu ve Sağlık Bakanı Edelstein, 19 Aralık'ta Alman BioNTech ile ABD’li Pfizer’ın geliştirdiği Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptırmıştı.

Öte yandan İsrail, 9,3 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 15'ini aşılmasının ardından Covid-19'a karşı aşılama konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri oldu.