İran’dan Hürmüz Boğazı'na mayın döşeme kararı

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın 11. gününde Orta Doğu’daki gerilim tırmanmaya devam ederken İran'dan Hürmüz Boğazı ile ilgili kritik bir karar geldi.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ile başlayan savaş ile Orta Doğu ateş çemberine döndü. Savaşın 11. günü son saatlerine girerken taraflardan art arda hamleler gelmeye devam ediyor. 

PETROL TİCARETİ İÇİN KRİTİK NOKTA

Dünyanın gözü küresel petrol ticaretinin yüzde 20'sinin geçtiği ve İran'ın kontrolünde yer alan Hürmüz Boğazı'nda yaşananların üzerinde. ABD, Hürmüz Boğazı'nda kontrolü ele geçebilmek için girişimlerini sürdürürken İran'dan gerilimi artıracak ancak savaşı kilitleyecek bir hamle geldi. 

İRAN'DAN HÜRMÜZ BOĞAZI HAMLESİ 

İran, Hürmüz Boğazı'na mayın döşeme kararı aldı. Hürmüz Boğazı'ndan savaş öncesinde her gün yüzlerce gemi geçerken bölgeye mayın döşenmesinin yaratacağı tehlike endişelere neden oldu.

"KÜÇÜK GEMİLER BÖLGEDE ÇOK HAREKETLİ"

Öte yandan ABD istihbaratından gelen haber de endişeleri artırdı. ABD istihbaratı Hürmüz Boğazı'ndaki küçük gemilerin bölgede çok hareketli olduğunu aktardı. 

DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN HÜRMÜZ TEHDİDİ 

Geçtiğimiz saatlerde Devrim Muhafızlar Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tengsiri, "İran'a saldıranlarla bağlantılı hiçbir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş hakkı yoktur. Eğer şüpheniz varsa yaklaşın ve deneyin" açıklamasında bulunmuştu

