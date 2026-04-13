BIST 13.910
DOLAR 44,72
EURO 52,33
ALTIN 6.797,52
HABER /  DÜNYA

İran ile ABD arasında ikinci tur görüşmeleri yapılacak mı?

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Tahran ile Washington arasında yürütülen görüşmelerde ortak bir anlaşmaya varılamamasına rağmen ABD ile İran arasında, diplomasi kapısının halen açık olduğu ve birkaç gün içinde ikinci tur görüşmelerin yapılabileceği öne sürüldü.

Abone ol

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bölge ülkeleri ABD ile İran'ı yeniden müzakere masasına oturtmak için girişimlerini sürdürüyor.

Kaynaklar, tarafların kamuoyuna yaptıkları açıklamalara rağmen diplomasi kapısının kapanmadığını ve birkaç gün içinde ikinci tur görüşmelerin gündeme gelebileceğini ifade etti.

Müzakerelerdeki temel anlaşmazlıklar

Müzakerelerdeki temel anlaşmazlıkların Hürmüz Boğazı'nın ücret alınmaksızın yeniden açılması, İran'daki uranyumunun geleceği ve Tahran'ın dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılması olduğu belirtildi.

İranlı yetkililerin, az miktarda uranyum zenginleştirmeyi devam ettirme veya mevcut uranyum stoklarını azaltma yönünde öneriler sunduğu ancak tarafların ortak bir noktada buluşamadığı aktarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
