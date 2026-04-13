ABD, İran'a karşı tüm kozlarını oynuyor! Bu çok etkili olacak dedi duyurdu

ABD-İran savaşının ardından gözler Pakistan'daki müzakerelere çevrilmişti ancak oradan beklenen barış haberi gelmedi. ABD Başkanı Donald Trump sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından söylemlerini daha da sertleştirdi. İran'ın petrol satmasının engelleneceğini belirten Trump, "Bu çok etkili olacak" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a uygulanacak ambargo ile ilgili, "Diğer ülkeler de bu konuda çalışıyor. Böylece İran petrol satamayacak ve bu önlem çok etkili olacak" açıklamasında bulundu.

"DİĞER ÜLKELER DE BU KONUDA ÇALIŞIYOR"

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews askeri üssünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. İran’a ABD doğu saati ile yarın 10:00’da başlayacak bir ambargo uygulayacaklarını hatırlatan Trump, "Diğer ülkeler de bu konuda çalışıyor. Böylece İran petrol satamayacak ve bu önlem çok etkili olacak" dedi. İran’ın çok kötü durumda ve çaresiz olduğu yönündeki iddialarını yineleyen Trump, "İran, hiçbir şekilde nükleer silahlara sahip olmayacak. Bunu hâlâ istiyorlar ve geçen gece açıkça belirttiler. Ancak, İran nükleer silahlara sahip olmayacak" diye konuştu.

"GERİ GELMEZLERSE DE SORUN YOK"

Trump, İran’ın ABD ile müzakerelere dönüp dönmeyeceği yönündeki bir soruya, "Onların geri gelip gelmemesi umurumda değil. Geri gelmezlerse de sorun yok" yanıtını verdi. İran’ın askeri kapasitesini yok ettiklerini öne süren Trump, "Hürmüz Boğazı’nı açacakları konusunda söz verdiler. Ama bunu yapmadılar. Yalan söylediler" ifadelerini kullandı. Trump, İran’da düşürülen F-15E savaş uçağının operasyonla kurtarılan 2 pilotunun sağlık durumu hakkındaki soruya, "Çok iyi durumdalar ve onlarla çok gurur duyuyoruz" yanıtını verdi.

YİNE NATO'YU HEDEF ALDI

Trump, NATO’nun ABD’ye yeterince destek vermediğini belirterek, "NATO'dan yana çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Bize destek olmadılar. NATO için trilyonlarca dolar ödüyoruz ve bize destek olmadılar. Bu konuyu detaylı şekilde değerlendirmemiz gerekecek" eleştirisinde bulundu.

