BIST 14.074
DOLAR 44,72
EURO 52,32
ALTIN 6.789,26
HABER /  GÜNCEL

50 yıllık pizza devinden kötü haber! Kötü gidişat sebebiyle tüm şubeler kapatıldı

ABD’nin yaklaşık 50 yıllık köklü pizza zincirlerinden Gina Maria's Pizza, artan mali sorunlar nedeniyle iflas korumasına başvurarak tüm şubelerini kapattı. 2,9 milyon dolarlık borca karşılık yalnızca 64 bin dolar varlığa sahip olan şirket, Mart 2026 itibarıyla faaliyetlerini tamamen durdurdu. Uzmanlar, iflasın arkasında değişen tüketici alışkanlıkları ve dondurulmuş gıda pazarındaki hızlı büyümenin etkili olduğunu belirtiyor.

Abone ol

ABD’nin köklü pizza markalarından Gina Maria's Pizza, mali darboğazdan çıkamayarak iflas korumasına başvurdu. Şirket, Mart 2026 itibarıyla tüm faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

AYLAR ÖNCE BAŞLAYAN ÇÖKÜŞ TAMAMLANDI

Northern Brands bünyesinde faaliyet gösteren zincirin finansal sıkıntıları aylar öncesine dayanıyor. Şirket, Ekim 2025’te bazı restoranlarını kapatarak küçülmeye gitmişti. Son alınan kararla birlikte marka, piyasadan tamamen çekildi.

2,9 MİLYON DOLAR BORÇ, 64 BİN DOLAR VARLIK

People’da yer alan habere göre, şirketin yaklaşık 2,9 milyon dolarlık borcuna karşılık yalnızca 64 bin dolar seviyesinde varlık bulundurması dikkat çekti. Bu büyük finansal dengesizlik, zincirin ayakta kalmasını imkânsız hale getirdi.

TÜKETİCİ ALIŞKANLIKLARI SEKTÖRÜ SARSIYOR

Sektör analizleri, iflasın arkasındaki en önemli nedenlerden birinin değişen tüketici davranışları olduğunu ortaya koyuyor. Artan hayat pahalılığı nedeniyle dışarıda yemek tüketimi azalırken, tüketiciler daha uygun fiyatlı dondurulmuş ürünlere yöneliyor.

DONDURULMUŞ PİZZA PAZARI YÜKSELİŞTE

Dondurulmuş pizza pazarındaki hızlı büyüme, klasik restoran zincirlerinin müşteri trafiğini doğrudan etkiliyor. Bu değişim, Gina Maria's Pizza gibi köklü markaların finansal olarak zorlanmasına ve piyasadan çekilmesine yol açıyor.

