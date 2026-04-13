Yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'nun bu hafta görülecek duruşmaları ertelendi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "güvenlik ve siyasi nedenleri" gerekçe göstererek talepte bulunması üzerine yolsuzluk davalarındaki duruşmaları bir hafta ertelendi.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, mahkeme, Netanyahu'nun "son dönemde İsrail'de ve Orta Doğu genelinde meydana gelen olaylarla ilgili güvenlik ve siyasi nedenleri" gerekçe göstererek yolsuzluk davalarındaki duruşmaların 2 hafta süreyle ertelenmesi talebini şartlı kabul etti.

Bu hafta görülecek duruşmaları erteleme kararı alan mahkeme, gelecek hafta yapılacak duruşmalar için daha sonra tekrar başvuruda bulunulmasını istedi.

Mahkeme yanıtında, "ayrıntılı olarak açıklanan koşulları göz önünde bulundurarak ve başka seçeneği olmadığı için" Netanyahu'nun talebini kabul ettiğini duyurdu.

Netanyahu, Kudüs Bölge Mahkemesinden, duruşmalarında en azından 2 hafta boyunca ifade vermemek üzere talepte bulunurken, mahkeme bu talebi yalnızca bu hafta yapılacak 3 duruşma için kabul ettiğini, gelecek hafta yapılacak duruşma için tekrar talepte bulunulması gerektiğini belirtti.

İsrail Başbakanı, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a Kasım 2025 sonunda başvuruda bulunmuştu.

