Galatasaray'da Victor Osimhen'in dönüş tarihi belli oldu

Galatasaray yıldız golcüsü Osimhen'den yoksun çıktığı Trabzonspor ve Kocaelispor maçlarında 5 puan kaybetti. Teknik direktör Okan Buruk, Victor Osimhen'in sahalara döneceği maçı açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaray'ın süper golcüsü Victor Osimhen 1-1 biten karşılaşmayı tribünden takip etti.

Victor Osimhen’in Afrika Kupası’nda, sakat veya cezalı olduğu için forma giymediği 9. lig maçında 4. kez kayıp yaşadı. Sarı kırmızılılar bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 17 puan topladı ve 10 puan kaybetti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kocaelispor maçı sonrası Osimhen'in dönüş maçını açıkladı. Buruk, "Victor Osimhen de antrenmanlara başladı. Hafta sonu kadroda olacak. Diğer oyuncularım daha hazır olacak. Daha çok dinleneceğiz. En güçlü şekilde maça hazırlanacağız. Kafamda hiçbir şey değişmedi. Puan ve avantajımızı kaybettik ama kendimize güvenimizi kaybetmedik. Kendime, oyuncularıma ve taraftarımıza güveniyorum. Onlarla yine şampiyonluğu kutlayacağız."

Sarı-Kırmızılılar 18 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Osimhen'in başkentteki kritik mücadelede forma giymesi bekleniyor.

LIVERPOOL MAÇINDA KOLU KIRILDI

Victor Osimhen, Liverpool ile deplasmanda oynanan ve Galatasaray'ın 4-0 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi mücadelesinde, girdiği bir ikili mücadele sonrası yerde kalmıştı. Yapılan kontrollerde sağ ön kolunda (ulna kemiği) kırık tespit edilen yıldız oyuncu, 24 Mart 2026 tarihinde ameliyat masasına yattı. Kulüp doktorları tarafından gerçekleştirilen cerrahi müdahalenin ardından oyuncunun kolu alçıya alınmış ve rehabilitasyon süreci başlatılmıştı.