Kara yollarında durum
Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları 1-2. kilometrelerinde bulunan Yarbaşı Viyadüğü'nün derz değişim çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılarak ulaşım, Adana istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.
Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 12-16. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle Mekece-Bozüyük yönü trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Beypazarı-Ayaş yolunun 20-24. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla Beypazarı-Ayaş istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer yönden iki yönlü sağlanıyor.
Muğla-Denizli yolunun 19-23. kilometreleri ve Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 87-88. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
Bartın-Kurucaşile yolunun 51-53. kilometrelerindeki sanat yapısı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Kurucaşile istikametinden sürdürülüyor.
Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Van-Erciş yolunun 55-56. kilometrelerindeki yol yapım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.
İyidere-Rize-Çayeli yolunun 43. kilometresindeki Çayeli Tüneli'nin Çayeli-Rize yönündeki tüpünde yürütülen yangın söndürme ve havalandırma sistemleri bakım, onarım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım, tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.