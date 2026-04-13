Küba ABD'ye meydan okudu: Ölmemiz icap ediyorsa ölürüz

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, olası bir ABD işgaline ilişkin "Eğer bu gerçekleşirse çatışma olur, mücadele olur, kendimizi savunuruz ve eğer ölmemiz icap ediyorsa ölürüz." dedi.

Amerikan NBC News televizyonunun "Meet the Press" programında konuşan Canel, ABD'nin Küba'yı işgal etmesi için hiçbir haklı gerekçesinin olmadığını söyledi.

Canel, olası ABD işgaline değinerek, "Eğer bu gerçekleşirse çatışma olur, mücadele olur, kendimizi savunuruz ve eğer ölmemiz icap ediyorsa ölürüz." ifadesini kullandı.

Kübalıların vatanını ne pahasına olursa olsun savunacağını dile getiren Canel, "Vakti geldiğinde ABD'nin, Küba'ya karşı bir askeri saldırı başlatması, cerrahi bir operasyon yürütmesi ya da bir devlet başkanını kaçırması için hiçbir gerekçesi olacağına inanmıyorum. Çünkü ulusal marşımızda da dendiği gibi, vatan için ölmek, yaşamak demektir." diye konuştu.

ABD'nin Küba'ya petrol engeli

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören Başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.

Kara yollarında durum
İran'dan Hürmüz Boğazı için net mesaj!
50 yıllık pizza devinden kötü haber! Kötü gidişat sebebiyle tüm şubeler kapatıldı
Galatasaray'da Victor Osimhen'in dönüş tarihi belli oldu
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'den müzakerelere ilişkin açıklama
Eskişehir'de şüpheli ölüm evined yalnız yaşıyordu
İsrail milletvekili, Trump'la dalga geçti: Ateş edeceksen et gevezelek etme
Trump talimat verdi ABD ordusu, bugün İran limanlarına yönelik deniz ablukasına başlıyor
Türkiye'den İsrail'e işgal tehdidi iddiasıyla ilgili DMM'den açıklama
Selçuk İnan'dan Galatasaray maçı sonrası olay sözler
DMM’den Erdoğan iddialarına yalanlama
Macaristan'da 16 yıllık Orban iktidarı sona erdi: Yenilgiyi kabul etti
