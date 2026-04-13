BIST 14.074
DOLAR 44,69
EURO 52,23
ALTIN 6.824,76
HABER /  GÜNCEL

DMM’den Erdoğan iddialarına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a atfedilen ve sosyal medyada yayılan “İran veya Lübnan’a saldırı olursa Türkiye’ye yapılmış sayarız” iddiasının tamamen asılsız olduğunu açıkladı.

Abone ol

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sosyal medyada yayılan ve gerçeklik taşımadığı bildirilen iddialar hakkında açıklama yaptı.

DMM'den yapılan açıklama şöyle oldu:

TAMAMEN ASILSIZDIR

Bazı sosyal medya mecralarında paylaşılan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a atfedilen ‘‘İran veya Lübnan’a bir saldırı olursa bunu Türkiye’ye yapılmış sayarız’’ ifadeleri tamamen asılsızdır.

Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her zaman olduğu gibi bölgemizde yaşanan son gerilim ve çatışmalarda da sağduyunun sesi olmuş; barışı, refahı ve güvenliği savunan yapıcı tutumuyla tüm dünya tarafından takdirle takip edilen bir yaklaşım sergilemiştir.

Söz konusu asılsız iddiaların amacı; Türkiye’nin bölgesel barışın inşasındaki öncü rolünü gölgelemek, ülkemizi çatışma ve kriz ortamlarının içerisine çekmek, uluslararası kamuoyunda yanlış bir algı oluşturarak dezenformasyon üzerinden siyasi manipülasyon yapmaktır.

Kasıtlı ve organize bir şekilde belirli bir kaynaktan yayılan bu tür manipülatif paylaşımlara, kara propaganda faaliyetlerine ve psikolojik harp taktiklerine itibar edilmemesi; yalnızca resmi kanallardan yapılan açıklamaların dikkate alınması büyük önem arz etmektedir. Gerçek dışı iddialarla yürütülen her türlü algı operasyonlarına karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

