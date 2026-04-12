Süper Lig’de zirve yarışı kızıştı! İşte şampiyonluk yolunda kalan maçlar...
Trendyol Süper Lig’de 29. hafta maçlarının ardından zirve yarışında heyecan arttı. Galatasaray’ın sahasında puan kaybetmesi, Fenerbahçe’nin galibiyetle farkı azaltması ve Trabzonspor’un deplasmanda berabere kalmasıyla şampiyonluk mücadelesi daha da kızıştı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında şampiyonluk için mücadele veren ekiplerden Trabzonspor, Alanyaspor'a konuk oldu.
111
Bordo mavili ekip zorlu deplasmandan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve şampiyonluk yarışında yara aldı.
211
Zirve için ter döken diğer ekip Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına çıktı.
311
Sarı lacivertliler mücadelede 4-0'lık rahat bir galibiyet aldı ve 3 puanı hanesine yazdırarak zirveye yaklaştı.
411