Trump abluka planlarına başka ülkelerin de destek verdiğini belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik başlatacaklarını duyurdukları deniz ablukasına ilişkin, "Diğer ülkeler, İran'ın petrol satmamasını sağlamak için çalışıyorlar ve bu çok etkili olacak." dedi.

Trump, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Hürmüz Boğazı konusunda ve ABD için "çok iyi" gelişmeler olduğunu dile getiren Trump, İran tarafıyla sağlanan geçici ateşkesin de "sağlam durduğunu" savundu.

Trump, Türkiye saatiyle 17.00'de İran limanlarında başlatacaklarını bildirdikleri ablukaya değinerek, "Diğer ülkeler, İran'ın petrol satmamasını sağlamak için çalışıyorlar ve bu çok etkili olacak." diye konuştu.

Birçok teknenin petrol almak için ABD'ye doğru geldiğini iddia eden Trump, ülkesinin Rusya ve Suudi Arabistan'ın toplamından daha fazla petrole sahip olduğunu ve bu nedenle diğer ülkelerin Hürmüz Boğazı'nı kullanmasına gerek olmadığını öne sürdü.

"Bence İran çok kötü durumda"

İran'ın 11 Nisan'daki müzakerelerde "nükleer silah" konusunda istekli olmayı sürdürdüğünü aktaran Trump, "Bence İran çok kötü durumda. Bence çok çaresizler." ifadesini kullandı.

Trump, İran tarafının müzakerelere dönmesini ne kadar bekleyeceğine ilişkin soruya yanıtında "dönüp dönmemelerinin umurunda olmadığını" söyledi.